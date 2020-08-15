Бывший пограничник организовал незаконный канал перемещения сигарет в страны ЕС: фото

Бывшему пограничнику объявили подозрение

На Закарпатье пограничники пресекли очередную попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу с использованием катапульты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Речь идет о канале незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

"Этот канал пытался наладить местный житель Ужгорода и бывший старший офицер штаба Чопского пограничного отряда. К своей противоправной деятельности за денежное вознаграждение планировалось привлечь военнослужащих и руководство одного из отделов пограничной службы", - уточнили в Госпогранслужбе.

При попытке незаконного перемещения табачных изделий в количестве 28 560 пачек задержали местного жителя, транспортное средство УАЗ (таблетка) и техническое снаряжение, предназначенное для переброски табачных изделий через границу (катапульта).

Бывшему старшему офицеру штаба Чопского пограничного отряда, который предлагал и предоставил руководителю пограничного подразделения взятку в размере $4000 за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через границу, объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 УК Украины.

Направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей до суда.

При обысках обнаружили и изъяли автомобиль УАЗ с модификациями и устройствами, предназначенных для управления БПЛА, радиоуправляемый БПЛА, рации, приборы ночного видения, устройства, предназначенные для негласного получения информации (фотопасы).

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Арина Толина

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