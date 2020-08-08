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Рекордная партия контрабанды. Из Беларуси пытались ввезти сигареты: фото

08.08.2020, 10:59
Рекордная партия контрабанды. Из Беларуси пытались ввезти сигареты: фото - Фото
Контрабанда сигарет (фото - dpsu.gov.ua)

В Госпогранслужбе сообщили, что это - рекордная партия контрабанды сигарет на пункте пропуска Новые-Ярыловичи за последнее время

Контрабандисты пытались переместить крупную партию сигарет через белорусско-украинскую границу, скрыв по заявленному грузу минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"В пункте пропуска Новые-Ярыловичи пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий", - отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники выявили контрабанду сигарет

По результатам осмотра изъято более 530 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн.

На границе с Беларусью выявили контрабанду сигарет

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что это - рекордная партия контрабанды сигарет на данном участке границы за последнее время.

  • 5 декабря сообщалось, что рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

Арина Толина
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