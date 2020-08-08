Рекордная партия контрабанды. Из Беларуси пытались ввезти сигареты: фото
В Госпогранслужбе сообщили, что это - рекордная партия контрабанды сигарет на пункте пропуска Новые-Ярыловичи за последнее время
Контрабандисты пытались переместить крупную партию сигарет через белорусско-украинскую границу, скрыв по заявленному грузу минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В пункте пропуска Новые-Ярыловичи пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных табачных изделий", - отметили в Госпогранслужбе.
По результатам осмотра изъято более 530 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что это - рекордная партия контрабанды сигарет на данном участке границы за последнее время.
- 5 декабря сообщалось, что рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.
Комментарии