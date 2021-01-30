Бывший вице-президент Энергоатома и экс-член набсовета Диамантбанка покончил с собой – УП
30.01.2021, 22:15
Энергоатом (Фото: energoatom.com.ua)
Бывший вице-президент Энергоатома по экономике и финансам и экс-член набсовета Диамантбанка Юрий Резуник совершил самоубийство. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сперва сообщение о суициде Резуника появилось в одном из анонимных Telegram-каналов. Собеседники УП подтвердили факт суицида экс-вице-президента Энергоатома.
УП отмечает, что Резуник работал в Энергоатоме до апреля 2012 года, а до 2017-го – входил в наблюдательный совет Диамантбанка.
LIGA.net направила запросы в Нацполицию и Энергоатом.
- 24 апреля 2017-го Нацбанк признал Диамантбанк неплатежеспособным
- 22 июня 2017-го НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Диамантбанк.
- Владельцами существенных долей в Диамантбанке были экс-нардеп Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии