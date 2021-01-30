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Бывший вице-президент Энергоатома и экс-член набсовета Диамантбанка покончил с собой – УП

30.01.2021, 22:15
Бывший вице-президент Энергоатома и экс-член набсовета Диамантбанка покончил с собой – УП - Фото
Энергоатом (Фото: energoatom.com.ua)

Бывший вице-президент Энергоатома по экономике и финансам и экс-член набсовета Диамантбанка Юрий Резуник совершил самоубийство. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

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Сперва сообщение о суициде Резуника появилось в одном из анонимных Telegram-каналов. Собеседники УП подтвердили факт суицида экс-вице-президента Энергоатома.

УП отмечает, что Резуник работал в Энергоатоме до апреля 2012 года, а до 2017-го – входил в наблюдательный совет Диамантбанка.

LIGA.net направила запросы в Нацполицию и Энергоатом.

  • 24 апреля 2017-го Нацбанк признал Диамантбанк неплатежеспособным
  • 22 июня 2017-го НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Диамантбанк.
  • Владельцами существенных долей в Диамантбанке были экс-нардеп Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко.
Марк Сировой
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