UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Найден мертвым четвертый за полгода крупный подрядчик российского Газпрома

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 18:37
Найден мертвым четвертый за полгода крупный подрядчик российского Газпрома - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - depositephotos.com)

Гендиректора компании "Астра-Шиппинг" Юрия Воронова нашли мертвым и с огнестрельным ранением в голову в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом в России. Об этом сообщают несколько медиа-ресурсов страны-оккупанта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Воронов был найден в бассейне с огнестрельным ранением, рядом был найден травматический пистолет. По предварительным данным судмедэкспертизы, Воронов погиб от выстрела в упор.

Сообщается, что компания "Астра-Шиппинг" выполняла подряды для Газпрома в Арктическом регионе. По данным публичной налоговой отчетности, в 2020 и 2021 годах компания показала убыток на общую сумму 160 миллионов рублей.

Издания отмечают, что за последние шесть месяцев это уже четвертая смерть топ-менеджера, связанного с Газпромом.

  • 30 июня сообщалось, что стоимость акций Газпрома на Московской фондовой бирже упала на 30% после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
подрядчик погибший газпром
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 