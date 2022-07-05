Найден мертвым четвертый за полгода крупный подрядчик российского Газпрома
Гендиректора компании "Астра-Шиппинг" Юрия Воронова нашли мертвым и с огнестрельным ранением в голову в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом в России. Об этом сообщают несколько медиа-ресурсов страны-оккупанта.
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Воронов был найден в бассейне с огнестрельным ранением, рядом был найден травматический пистолет. По предварительным данным судмедэкспертизы, Воронов погиб от выстрела в упор.
Сообщается, что компания "Астра-Шиппинг" выполняла подряды для Газпрома в Арктическом регионе. По данным публичной налоговой отчетности, в 2020 и 2021 годах компания показала убыток на общую сумму 160 миллионов рублей.
Издания отмечают, что за последние шесть месяцев это уже четвертая смерть топ-менеджера, связанного с Газпромом.
- 30 июня сообщалось, что стоимость акций Газпрома на Московской фондовой бирже упала на 30% после отказа компании выплатить дивиденды за 2021 год.
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