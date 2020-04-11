Чиновники отреагировали на пожар в Чернобыльской зоне

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару. Об этом заявила врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.
"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - отметила Павлова.
По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.
"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркнула Павлова.
По данным регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, по состоянию на 8 апреля огонь уничтожил около 3 500 гектаров земли, однако назвать точную цифру из-за большого задымления пока невозможно.
По предварительным данным, сумма убытков достигает десятков миллионов гривень.
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