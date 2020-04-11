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Чиновники отреагировали на пожар в Чернобыльской зоне

Чиновники отреагировали на пожар в Чернобыльской зоне - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (фото - Александр Сирота)
11.04.2020, 13:26

По словам врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерины Павловой, к некоторым очагам возгорания не может подъехать спецтехника

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару. Об  этом заявила врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - отметила Павлова.

По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.

"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркнула Павлова.

По данным регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, по состоянию на 8 апреля огонь уничтожил около 3 500 гектаров земли, однако назвать точную цифру из-за большого задымления пока невозможно.

По предварительным данным, сумма убытков достигает десятков миллионов гривень.

  • 5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.
  • 8 апреля полиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС.

Читайте также: Спасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортаж

Арина Толина
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пожар чернобыльская зона Госагентство по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова
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