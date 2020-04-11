Чиновники отреагировали на пожар в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской зоне (фото - Александр Сирота)

Чернобыльская зона оказалась не готова к масштабному пожару. Об этом заявила врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.

"Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно и возможности подвезти технику", - отметила Павлова.

По ее словам, на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет.

"Но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары", - подчеркнула Павлова.

По данным регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, по состоянию на 8 апреля огонь уничтожил около 3 500 гектаров земли, однако назвать точную цифру из-за большого задымления пока невозможно.

По предварительным данным, сумма убытков достигает десятков миллионов гривень.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло найдены

8 апреля п олиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС.

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