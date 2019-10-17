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Чучело Коломойского у синагоги: появилась реакция Израиля - фото

Чучело Коломойского у синагоги: появилась реакция Израиля - фото - Фото
Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)
17.10.2019, 12:23

14 октября в Киеве ко входу в синагогу подбросили чучело с фотографией олигарха

Посольство Израиля в Украине обеспокоено совершенным "тревожным актом антисемитизма" на лестнице главной синагоги в Киеве и надеется, что организаторы такой акции будут найдены. Об этом говорится в размещенном в Twitter заявлении посла Израиля Джоэля Лиона в Украине.

"Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных. Украине придется приложить больше усилий для борьбы с антисемитизмом, если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", - говорится в заявлении.

Также посольство прикрепило к посту фото, на котором видно чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского

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игорь коломойский синагога чучело посольство израиля
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