Чучело Коломойского у синагоги: появилась реакция Израиля - фото

Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

Посольство Израиля в Украине обеспокоено совершенным "тревожным актом антисемитизма" на лестнице главной синагоги в Киеве и надеется, что организаторы такой акции будут найдены. Об этом говорится в размещенном в Twitter заявлении посла Израиля Джоэля Лиона в Украине.

"Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных. Украине придется приложить больше усилий для борьбы с антисемитизмом, если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", - говорится в заявлении.

Также посольство прикрепило к посту фото, на котором видно чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.