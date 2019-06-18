Дело MH17: Следователи назовут имена четырех подозреваемых

Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении Boeing 777 Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы совместной следственной группой (ССГ). Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - сказала Зеркаль.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал Бук, но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

По ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. "Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

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Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству". "Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью, - ред.) привлечь Россию к ответственности, как государство", - рассказала замглавы МИД Украины.

"Пока это - международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя", - уточнила Зеркаль.

Boeing 777 рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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