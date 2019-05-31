"Объяснитесь!": Нидерланды ответили на заявление Малайзии об MH17

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Правительство Нидерландов потребовало у Малайзии разъяснений по поводу последних заявлений премьер-министра этой страны Махатхира Мохамада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе самолета MH17. Об этом сообщает NOS.

"Правительство Нидерландов обратился к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохамада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Малайзии заявил, что хотел бы видеть более убедительные доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский рейс МН17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".

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