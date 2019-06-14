В Гааге в среду назовут имена виновных в трагедии MH17 - СМИ

MH17 (фото - EPA)

Международная следственная группа может назвать имена виновных в катастрофе сбитого над Донбассом рейса MH17 на пресс-конференции в среду, 19 июня. Об этом сообщил нидерландский канал NOS.

Международная следственная группа (JIT) сообщила, что даст пресс-конференцию в среду. Прокуратура Нидерландов не предоставила никаких подробностей об этом.

По информации NOS, на пресс-конференции будут названы ответственные за катастрофу самолета.

В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Boeing 777 рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Вчера, 13 июня, родственники погибших в катастрофе стояли с плакатами под посольством России.

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