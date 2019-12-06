Дело врачей: назначали лекарства в интересах фармкомпании

За назначение лекарств определенного производства врачи в общей сложности получили 140 млн грн (Фото: depositphotos)

Полиция заявляет, что врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители определенной группы фармкомпаний. Об этом сообщает Нацполиция.

Предварительно установлено, что в 2018-2019 годах сотрудники группы фармкомпаний якобы систематически давали врачам в Киеве и других областях взятки в качестве вознаграждения за то, что они назначали пациентам препараты производства именно этой группы компаний. Всего сумма взяток составляет 140 млн гривень.

Полиция считает, что деньги на эти цели находили благодаря уклонению от налогов, в частности - фиктивным сделкам с коммерческими структурами: например, заказывались рекламные услуги, которые фактически не предоставлялись, за это были заплачены деньги, которые в дальнейшем передавались представителям предприятий фармацевтической группы.

Производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.

5 ноября правоохранители якобы во время получения взятки в размере $2000 задержали врача Киевского областного онкологического диспансера.

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