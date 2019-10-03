$20 000 за пересадку печени. СБУ взяла врача на взятке: фото

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины задержали руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые якобы требовали деньги с пациентов за проведение операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе заявляют, что врачи систематически получали деньги от граждан, которые проходят лечение или нуждаются в медицинской помощи.

Врачи, как информируют в СБУ, организовали механизм поборов с пациентов, которые готовятся к тяжелым операциям по трансплантации органов.

За предварительную консультацию, по информации следствия, врачи брали 3000 гривень, а за хирургическое вмешательство или проведение операции суммы составляли от $20 000 до $50 000.

По информации прокуратуры Киева, правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы якобы во время получения неправомерной выгоды в размере $20 000 за пересадку печени.

В рабочем кабинете подозреваемого были найдены еще более $60 000.

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