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Денисова опровергает исчезновение Клыха из российской тюрьмы

Денисова опровергает исчезновение Клыха из российской тюрьмы - Фото
Станислав Клых
06.08.2019, 16:23

Омбудсмен отметила, что украинский политзаключенный три недели находился в больнице

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что информация об исчезновении украинского политзаключенного Станислава Клыха не подтвердилась. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Информация, которая появилась в СМИ накануне поздно вечером об исчезновении Станислава Клыха, не подтвердилась. Как сообщили украинскому консулу в федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита", - отметила Денисова.

По ее словам, Клыха уже вернули в пенитенциарное учреждение Челябинской области.

"9 августа Клыха планирует посетить наш консул", - уточнила Денисова.

6 августа правозащитница Татьяна Щур заявила, что Клых до сих пор не появился в Верхнеуральской тюрьме, куда его этапировали еще 30 июля.

Клых был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье, из-за чего он был помещен в психиатрическую больницу.

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Людмила Денисова станислав клых
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