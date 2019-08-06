Денисова опровергает исчезновение Клыха из российской тюрьмы

Станислав Клых

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что информация об исчезновении украинского политзаключенного Станислава Клыха не подтвердилась. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Информация, которая появилась в СМИ накануне поздно вечером об исчезновении Станислава Клыха, не подтвердилась. Как сообщили украинскому консулу в федеральной службе исполнения наказаний РФ, Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита", - отметила Денисова.

По ее словам, Клыха уже вернули в пенитенциарное учреждение Челябинской области.

"9 августа Клыха планирует посетить наш консул", - уточнила Денисова.

6 августа правозащитница Татьяна Щур заявила, что Клых до сих пор не появился в Верхнеуральской тюрьме, куда его этапировали еще 30 июля.

Клых был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье, из-за чего он был помещен в психиатрическую больницу.