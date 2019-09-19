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Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове - полиция

Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове - полиция - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
19.09.2019, 23:30

Правонарушителя задержали на месте инцидента

В Киеве напали на депутата городского совета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители информируют, что в Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Отмечается, что во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил его кирпичом по голове. Правонарушителя задержали на месте инцидента и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.

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