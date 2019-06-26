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26.06.2019, 10:28

Девушку с плакатом за импичмент Зеленского признали виновной

Девушку с плакатом за импичмент Зеленского признали виновной - Фото
Фото: Даша Коц / Facebook

Товарища 16-летней Дарьи Коцюрубы - 20-летнего Романа Филюка - с которым они держали плакаты против президента, суд также признал виновным

Суд в Ровно признал виновной в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка: 25 мая они вышли в центр города на пикет с плакатами за импичмент президента Владимира Зеленского. Об этом прецеденте пишет UA:Рівне со ссылкой на мать девушки.

По словам Натальи Коцюрубы, Ровенский горсуд вынес решение еще 13 июня. Как основной документ он рассматривал протокол полиции за "неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций", который, помимо подростков, составили также и на нее.

"У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", - заявила женщина.

16-летняя Дарья Коцюруба и 20-летний Роман Филюк пришли на центральную площадь Ровно с лакатами, на которых было написано "Импичмент президенту", "Не кумовство, а по-братски", и так далее. Их практически сразу же задержали "за несанкционированный митинг". Зеленский отреагировал на критику тем, что "не было никакого задержания". Под этим постом президента Дарья написала, что он якобы лжет.

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Теги: ровно, Дарья Коцюруба, даша коц
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