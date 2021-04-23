Донбасс. Боевики обстреляли жилые дома села Пивничное: фото

Вечером 22 апреля боевики гибридной армии России обстреляли в Донецкой области жилой район села Пивничное. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Как отмечается, обстрел произошел в 22:41, у дома, в котором находились мирные жители, выбило несколько окон и повредило забор из шифера.

По процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры Донецкой областные начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК).

23 апреля разведка ООС сообщила, что 25 апреля на Дебальцевском направлении оккупанты планируют провокации с использованием вооружения и военной техники с камуфляжем ВСУ. Также планируется нападение на церковь УПЦ МП во время пасхальной службы.

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Наталия Медведева

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