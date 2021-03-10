Донбасс. Гибель троих военных: экс-главу инженерной службы части подозревают в халатности

По результатам расследования подрыва и гибели 14 февраля на Донбассе троих военных бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщили о подозрении в халатном отношении к службе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в январе-феврале военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Как сообщают в прокуратуре, подозреваемый не проинформировал командование о местонахождении мин, не принял мер по охране этого участка местности и разминировании.

В пресс-службе Госбюро расследований сообщили, что следователями Бюро провели обзоры места происшествия с привлечением саперов, допросили более 60 человек, назначили и изучили выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологическая, баллистическая, судебно-биологическая.

14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных.

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно ехать в зону ООС, чтобы установить обстоятельства подрыва бойцов на подконтрольной Украине территории.

Наталия Медведева

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