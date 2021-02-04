Донбасс. Контрразведка СБУ за месяц разоблачила 15 главарей и боевиков гибридной армии РФ

В январе контрразведка Службы безопасности разоблачила 15 главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований гибридной армии России, воюющих против Украины на Донбассе. Им заочно сообщили о подозрении, передает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, десятерых из них объявили в розыск.

По данным СБУ, среди прочих, продолжается следствие по делу объявленного в розыск командира группировки боевиков. В 2014 году он принимал активное участие в организации захвата здания управления СБУ в Луганской области.

Следователи заявляют, что фигурант создал и возглавил так называемый "15-й батальон территориальной обороны Брянка СССР", который в 2014-2015 годах воевал против ВСУ.

По материалам контрразведки СБУ объявлен в розыск гражданин РФ – основатель так называемой "интернациональной бригады Пятнашка", которая участвовала в боях против сил антитеррористической операции. Его также подозревают в причастности к захвату украинских военных и запугиванию мирного населения.

Как сообщается, продолжается следствие по так называемому "заместителю министра МВД ЛНР", причастному к посягательству на территориальную целостность Украины. По данным следствия, он помогает в организации деятельности боевиков на временно оккупированной территории Луганской области. Фигурант объявлен в розыск.

По информации СБУ, в Донецкой области контрразведка разоблачила главаря так называемой "службы пограничной охраны МГБ ДНР", который с 2015 года занимается преступной деятельностью на захваченных участках госграницы Украины.

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Наталия Медведева

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