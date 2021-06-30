Донбасс. Оккупанты распространяют фейки о жестком карантине в Украине
Представители оккупировавших часть Донбасса вооруженных формирований России распространяют среди жителей ОРЛО фейки о жестком карантине на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Как отмечается, граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что боевики распространяют ложную информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.
Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали людей, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. В результате у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь из 400 человек.
Чтобы пропустить людей привлекли дополнительные пограничные наряды ГПСУ.
- 29 июня Верховная Рада приняла законопроект об отмене на период карантина штрафов за нарушение порядка въезда на оккупированные территории и выезда с них для жителей этих территорий.
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