Донбасс. Оккупанты распространяют фейки о жестком карантине в Украине

Представители оккупировавших часть Донбасса вооруженных формирований России распространяют среди жителей ОРЛО фейки о жестком карантине на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что боевики распространяют ложную информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.

Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали людей, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. В результате у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь из 400 человек.

Чтобы пропустить людей привлекли дополнительные пограничные наряды ГПСУ.

29 июня Верховная Рада приняла законопроект об отмене на период карантина штрафов за нарушение порядка въезда на оккупированные территории и выезда с них для жителей этих территорий.

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Наталия Медведева

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