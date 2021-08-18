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Донбасс. При обстреле боевиков ранены мирная жительница и военный, они в больнице

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 14:52
Донбасс. При обстреле боевиков ранены мирная жительница и военный, они в больнице - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе ранения получили мирная жительница и украинский военный. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ОГА.

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По словам Гайдая, мирная жительница поселка Золотое-4 была ранена вечером, когда оккупанты вели огонь из минометов и противотанковых гранатометов со стороны временно оккупированного Золотого-5.

В результате женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов. Она госпитализирована в больницу в Лисичанске.

Кроме того, у Причепиловки огнестрельное ранение получил украинский военный. Он госпитализирован в Северодонецке.

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Марк Сировой
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