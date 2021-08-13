Разведка перехватила разговоры боевиков: пьяный террорист "поймал белку" и убил семерых

На временно оккупированной территории Донецкой области пьяный боевик отрыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли четыре террориста и трое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, боевики после распития спиртного устроили драку, в ходе которой российский наемник, "ефрейтор" Даниил Цуприк 2002 года рождения, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек – четыре наемника и трое местных жителей. Сейчас террорист находится в розыске.

Разведка также опубликовала перехваченные разговоры боевиков, в которых они сообщают, что один из террористов "слетел с катушек", "поймал белку" и "перевалил кучу людей".

В другом разговоре можно услышать, что боевик бросил гранату в окруживших его террористов, убил "командира", трех "солдат", одну девушку. Всего известно о семерых погибших. При этом боевики уточняют, что террориста так и не нашли, и он "лазит и стреляет всех, кого видит".

По данным украинской делегации в ТКГ, за год действия на Донбассе режима прекращения огня, с 27 июля 2020-го, погибли 45 украинских военных.

5 августа боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, был ранен местный житель.

11 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб житель села Новоселовка Вторая.

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Оксана Житнюк

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