UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка перехватила разговоры боевиков: пьяный террорист "поймал белку" и убил семерых

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 17:13
Разведка перехватила разговоры боевиков: пьяный террорист
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

На временно оккупированной территории Донецкой области пьяный боевик отрыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли четыре террориста и трое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным разведки, боевики после распития спиртного устроили драку, в ходе которой российский наемник, "ефрейтор" Даниил Цуприк 2002 года рождения, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек – четыре наемника и трое местных жителей. Сейчас террорист находится в розыске.

Разведка также опубликовала перехваченные разговоры боевиков, в которых они сообщают, что один из террористов "слетел с катушек", "поймал белку" и "перевалил кучу людей".

В другом разговоре можно услышать, что боевик бросил гранату в окруживших его террористов, убил "командира", трех "солдат", одну девушку. Всего известно о семерых погибших. При этом боевики уточняют, что террориста так и не нашли, и он "лазит и стреляет всех, кого видит".

Читайте также: Убийство украинцев в колонии в ОРДЛО. Один из погибших – чемпион Украины по дзюдо

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики война Донбасс днр разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 