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Боевики обстреляли позиции ВСУ и села: погиб местный житель, военный умер в госпитале

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 10:23
Боевики обстреляли позиции ВСУ и села: погиб местный житель, военный умер в госпитале - Фото
Погибшие (Скриншот из видео штаба ООС)

В больнице умер украинский военнослужащий, получивший тяжелые ранения на Донбассе 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Также, по данным главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб житель села Новоселовка Вторая.

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Кириленко сообщил, что оккупанты обстреляли населенный пункт, в результате чего погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

По данным штаба ООС, 10 августа боевики ранили трех украинских военнослужащих, их госпитализировали. Один из них был в тяжелом состоянии и умер в больнице.

Всего за сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ возле Водяного на Приазовье и в районе Новоалександровки. Также российские наемники обстреляли населенный пункт Водяное, разрушив дома местных жителей. Кроме того, велся обстрел в направлении Невельского, Марьинки, Нью-Йорка, Катериновки, Песок, Луганского и Новолуганского. 

  • По данным украинской делегации в ТКГ, за год действия на Донбассе режима прекращения огня, с 27 июля 2020-го, погибли 45 украинских военных
  • 5 августа боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, был ранен местный житель.
  • 7 августа на Донбассе один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований.

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Оксана Житнюк
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оос ВСУ война Донбасс потери Новоселовка
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