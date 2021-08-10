На Донбассе ранены трое военных, один – в тяжелом состоянии

Сегодня, 10 августа, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил получили ранения трое украинских военных, один из раненых – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Facebook штаб ООС и оперативно-тактическая группировка Восток.

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С начала суток зафиксированы четыре обстрела со стороны российских оккупационных войск.

Вблизи Водяного, на Приазовье, боевики дважды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 82-го калибра.

В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние одного раненого – тяжелое, двух других – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

7 сентября на Донбассе один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований.

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Наталия Медведева

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