UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе ранены трое военных, один – в тяжелом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 18:07
На Донбассе ранены трое военных, один – в тяжелом состоянии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 10 августа, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил получили ранения трое украинских военных, один из раненых – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Facebook штаб ООС и оперативно-тактическая группировка Восток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала суток зафиксированы четыре обстрела со стороны российских оккупационных войск.

Вблизи Водяного, на Приазовье, боевики дважды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 82-го калибра.

В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние одного раненого – тяжелое, двух других – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

  • 7 сентября на Донбассе один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований.

Читайте также: Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс раненые потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 