"Донецк обстреливают по приказу россиян". Беглый боевик рассказал СБУ о провокациях: видео

Контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о задержании в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, который пытался тайно пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, задержанный, уроженец Мирнограда Донецкой области, участвовал в террористических группировках "Оплот" и "Восток".

Как отмечается, задержанный был у боевиков разведчиком и собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона.

Из-за конфликта с главарями террористов и угроз физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины.

На опубликованном СБУ видео допроса задержанный рассказывает, что был свидетелем распространения недостовержной информации на оккупированной территории о том, что украинские военные якобы обстреливают Калининский, Ворошиловский, Киевский, Боссе районы Донецка.

"Миномет не может добить с украинских позиций до этих районов. Эти районы обстреливались непосредственно по приказу российских кураторов и местных "командиров", чтобы дискредитировать украинскую власть и украинских военных", – сказал задержанный боевик.

На видео он жалуется, что российские кадровые военные относятся к местным боевикам с презрением, "как к быдлу", ежемесячно вымогают у них денег, заставляют есть просроченные продукты, бьют и унижают, а недовольных могут "закрыть на подвал МГБ" вполоть до физического устранения.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье об участии в террористической организации, также проверяют информацию о его причастности к деятельности российских спецслужб.

15 февраля СБУ сообщила о задержании пророссийского пропагандиста, который "по заказу кремлевских кураторов" распространял фейки об Украине "для дестабилизация обстановки" в обществе.

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Наталия Медведева

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