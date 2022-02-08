Приехал за пенсией. В Станице Луганской задержан один из главарей боевиков-"казаков" – СБУ
Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков, действующего на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, в Станице Луганской контрразведчики задержали бывшего "замкомандира" группировки боевиков, которые называют себя "Казачья национальная гвардия".
Как сообщается, террорист сбежал на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.
По данным следствия, задержанный – житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Он был назначен заместителем главаря одной из группировок.
СБУ установила, что террористы "Казачьей национальной гвардии" активно участвовали в боях против украинской армии в Краснодонском (ныне Сорокинском) и Антрацитовском районе Луганской области.
Как сообщается, задержанный ушел от боевиков, потому что "зарплату" им выплачивали не деньгами, а едой. После этого он долго скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории.
Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 27 января сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.
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