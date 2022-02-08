Приехал за пенсией. В Станице Луганской задержан один из главарей боевиков-"казаков" – СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков, действующего на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, в Станице Луганской контрразведчики задержали бывшего "замкомандира" группировки боевиков, которые называют себя "Казачья национальная гвардия".

Как сообщается, террорист сбежал на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат.

По данным следствия, задержанный – житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Он был назначен заместителем главаря одной из группировок.

СБУ установила, что террористы "Казачьей национальной гвардии" активно участвовали в боях против украинской армии в Краснодонском (ныне Сорокинском) и Антрацитовском районе Луганской области.

Как сообщается, задержанный ушел от боевиков, потому что "зарплату" им выплачивали не деньгами, а едой. После этого он долго скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории.

Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

27 января сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.

Читайте также: Снайпер боевиков "навоевался" и ушел на контролируемую территорию – задержан СБУ: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.