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СБУ взяла в Киеве пропагандиста, выступавшего на канале Минобороны РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 12:43
СБУ взяла в Киеве пропагандиста, выступавшего на канале Минобороны РФ: фото - Фото
Иван Росада (фото - Facebook пропагандиста)

СБУ пишет о задержании пророссийского пропагандиста, который "по заказу кремлевских кураторов" распространял фейки об Украине "для дестабилизация обстановки" в обществе. Об этом сообщили как в Службе, так и в Офиса генпрокурора. Как уточнил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, речь идет о некоем Иване Росаде.

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По данным следствия, тот распространял ложь по заказу росСМИ: заявлял о "внешнем управлении" и "обстрелах мирного населения украинскими военными" на Донбассе. Эти заявления он делал в эфирах пропагандистских каналов РФ "ради манипуляции общественным мнением и дискредитации украинской власти".

Уточняется, что пропагандист по сценарию и за деньги российских кураторов организовывал акции протеста в столице. Он нанимал для массовки людей, которые создавали нужную картинку для российских СМИ.

Правоохранители во время обысков выявили у подозреваемого переписку с иностранными заказчиками, сценарии массовых акций, отчеты о выполненной работе, банковские карты и счета, телефоны, компьютеры и флешки.

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в госизмене.

СБУ утверждает, что последнее задание кремлевских кураторов для него было подготовить "сбор подписей за импичмент" президента Владимира Зеленского, и тот "за деньги согласился подделать более миллиона подписей якобы от имени граждан Украины".

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Читайте также: Пророссийского "эксперта" будут судить по делу о госизмене. Его финансировали из РФ

Яна Катасонова
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