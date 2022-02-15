СБУ взяла в Киеве пропагандиста, выступавшего на канале Минобороны РФ: фото

СБУ пишет о задержании пророссийского пропагандиста, который "по заказу кремлевских кураторов" распространял фейки об Украине "для дестабилизация обстановки" в обществе. Об этом сообщили как в Службе, так и в Офиса генпрокурора. Как уточнил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, речь идет о некоем Иване Росаде.

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По данным следствия, тот распространял ложь по заказу росСМИ: заявлял о "внешнем управлении" и "обстрелах мирного населения украинскими военными" на Донбассе. Эти заявления он делал в эфирах пропагандистских каналов РФ "ради манипуляции общественным мнением и дискредитации украинской власти".

Уточняется, что пропагандист по сценарию и за деньги российских кураторов организовывал акции протеста в столице. Он нанимал для массовки людей, которые создавали нужную картинку для российских СМИ.

Правоохранители во время обысков выявили у подозреваемого переписку с иностранными заказчиками, сценарии массовых акций, отчеты о выполненной работе, банковские карты и счета, телефоны, компьютеры и флешки.

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в госизмене.

СБУ утверждает, что последнее задание кремлевских кураторов для него было подготовить "сбор подписей за импичмент" президента Владимира Зеленского, и тот "за деньги согласился подделать более миллиона подписей якобы от имени граждан Украины".

В марте 2021-го сообщалось, что российская пропаганда на временно оккупированных территориях Донбасса снимает фейковые репортажи о якобы экстренной подготовке к введению режима военного положения.

В августе СБУ заявила о разоблачении группы "вражеских интернет-агитаторов" в Херсоне. По заданию российских спецслужб они пытались дискредитировать в сети Крымскую платформу.

В сентябре СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста. Его разоблачили летом 2020-го, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия.

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Яна Катасонова

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