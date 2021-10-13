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ОГП: Пророссийского "эксперта" будут судить по делу о госизмене. Его финансировали из РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 19:42
ОГП: Пророссийского
Киевлянина будут судить за распространение пророссийской пропаганды (Фото: пресс-служба ОПГ)

Жителя Киева будут судить по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он по заказу из РФ распространял пророссийскую пропаганду, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным прокуратуры, киевлянин создал информационную сеть, в которую входило несколько веб-ресурсов, группы в социальных сетях, YouTube-каналы и несколько блогеров. Таким образом он распространял заказной контент, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, убеждены в прокуратуре.

За публикации киевлянин якобы получал деньги из России, а среди его кураторов были пропагандистские российские ресурсы, в том числе российский "Первый канал" и агентство "NEWS FRONT".

В ведомстве утверждают, что обвиняемый также называл себя "военно-политическим экспертом" и участвовал в российских пропагандистских ток-шоу за вознаграждение.

Киевская прокуратура сообщила, что завершила расследование и направила обвинительный акт по делу о государственной измене и разжигании национальной розни и ненависти.

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Елизавета Кумбер
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