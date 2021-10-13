ОГП: Пророссийского "эксперта" будут судить по делу о госизмене. Его финансировали из РФ

Жителя Киева будут судить по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он по заказу из РФ распространял пророссийскую пропаганду, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным прокуратуры, киевлянин создал информационную сеть, в которую входило несколько веб-ресурсов, группы в социальных сетях, YouTube-каналы и несколько блогеров. Таким образом он распространял заказной контент, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, убеждены в прокуратуре.

За публикации киевлянин якобы получал деньги из России, а среди его кураторов были пропагандистские российские ресурсы, в том числе российский "Первый канал" и агентство "NEWS FRONT".

В ведомстве утверждают, что обвиняемый также называл себя "военно-политическим экспертом" и участвовал в российских пропагандистских ток-шоу за вознаграждение.

Киевская прокуратура сообщила, что завершила расследование и направила обвинительный акт по делу о государственной измене и разжигании национальной розни и ненависти.

В марте 2021-го сообщалось, что российская пропаганда на временно оккупированных территориях Донбасса снимает фейковые репортажи о якобы экстренной подготовке к введению режима военного положения.

В августе СБУ заявила о разоблачении группы "вражеских интернет-агитаторов" в Херсоне. По заданию российских спецслужб они пытались дискредитировать в сети Крымскую платформу.

В сентябре СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста. Его разоблачили летом 2020-го, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия.

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Елизавета Кумбер

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