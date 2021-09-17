СБУ взяла пророссийского пропагандиста. Он сбежал год назад и "светился" в росСМИ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Борисполе пророссийского пропагандиста. Его разоблачили летом 2020-го, но после объявления подозрения он сбежал и скрывался от следствия, передает пресс-служба СБУ.

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В украинской спецслужбе заявляют, что задержанный – участник группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине. Мужчину разоблачили в прошлом году, но он сбежал от следствия и все это время продолжал заниматься пропагандой в YouTube и Telegram-каналах.

Задержанный якобы призывал создать в Украине псведогосударственные образования, участвовал в сюжетах российских пропагандистских телеканалов, которые снимали по заказу антиукраинских политсил и общественных организаций РФ. Ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

По данным СБУ, группу интернет-агитаторов, в которую входил задержанный, разоблачили прошлым летом. Сейчас всем трем ее участникам сообщили о подозрении по статье о финансировании сепаратизма: организатору из Луганска, администратору YouTube-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса.

В СБУ напомнили, что во время обысков у агитаторов нашли:

- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;

- деньги от "спонсоров" из России;

- флешки с подтверждением противоправной деятельности и запрещенную литературу;

- памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В июне 2020-го СБУ заявила о разоблачении группы пророссийских пропагандистов, которые агитировали за нарушение государственных границ и создание отдельных псевдореспублик. У одного из участников группы был российский паспорт.

В августе 2021-го СБУ заявила о разоблачении группы "вражеских интернет-агитаторов" в Херсоне. По заданию российских спецслужб они пытались дискредитировать в сети Крымскую платформу.

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Оксана Житнюк

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