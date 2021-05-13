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Донецкая прокуратура заочно сообщила о подозрении пропагандисту боевиков

13.05.2021, 18:28
Донецкая прокуратура заочно сообщила о подозрении пропагандисту боевиков - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении террористу, который в оккупированном Донецке отвечает за пропаганду и фактический запрет украинской культуры. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

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Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как установило досудебное расследование, с июня 2015 года житель Донецка начал работать на оккупантов. Его деятельность направлена на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области в РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.

В прокуратуре сообщают, что под руководством подозреваемого, под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как "часть истории России".

Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемый курирует деятельность по формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации боевиков.

  • 5 мая двум гражданам Украины сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

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Наталия Медведева
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Донбасс пропаганда боевик Донецк
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