Донецкая прокуратура заочно сообщила о подозрении пропагандисту боевиков

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении террористу, который в оккупированном Донецке отвечает за пропаганду и фактический запрет украинской культуры. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

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Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как установило досудебное расследование, с июня 2015 года житель Донецка начал работать на оккупантов. Его деятельность направлена на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области в РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.

В прокуратуре сообщают, что под руководством подозреваемого, под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как "часть истории России".

Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемый курирует деятельность по формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации боевиков.

5 мая двум гражданам Украины сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

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Наталия Медведева

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