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ДТП в Днепре: столкнулись пять автомобилей – фото

11.11.2020, 10:42
ДТП в Днепре: столкнулись пять автомобилей – фото - Фото
ДТП в Днепре (фото - dp.dsns.gov.ua)

В аварии погиб один человек, двое травмированы

Сегодня ночью в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, легковой автомобиль Infiniti под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda.

Пять авто попали в ДТП в Днепре

В результате столкновения, Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и столкнулась с автомобилями которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda (за рулем был 23-летний водитель).

ДТП в Днепре 11 ноября

Спасатели отключили элементы питания для предотвращения возникновения возгорания автомобилей.

В результате аварии травмы получили два человека, пассажирка Honda от полученных травм погибла на месте.

  • 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

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Арина Толина
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