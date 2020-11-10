В Одессе автомобиль въехал в остановку транспорта, четверо госпитализированных: видео

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Авария произошла около 18:30 на проспекте Небесной сотни

Сегодня, 10 ноября, вечером в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Авария произошла около 18:30 на проспекте Небесной сотни.

Как отмечается, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. По его словам, он увидел препятствие (полиция, после просмотра видео камер наблюдения, установила, что это был автомобиль BMW), сдал вправо, зацепил бордюр и его вынесло на остановку.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний подросток и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице.

Водитель (1971 года рождения) проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови. Явных признаков наркотичного или алкогольного опьянения у него нет.

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Теги: дтп, авария, одесса
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