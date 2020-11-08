В Харькове мужчина сбил трех человек: ему грозит до восьми лет тюрьмы – фото

Вчера в Харькове мужчина сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы, а водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения

7 ноября в Харькове на проспекте Науки 22-летний водитель не справился с управлением и наехал на трех пешеходов, находившихся на островке безопасности. Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Дорожное происшествие случилось около 16:10. В результате ДТП пострадали 48-летний мужчина, 50-летняя женщина и 10-летний мальчик. Их госпитализировали и предоставили неотложную медпомощь.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителю.

30 октября на Майдане независимости в Киеве автомобиль Range Rover вылетел на пешеходную часть, сбил нескольких человек и врезался в другие машины. Погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Водитель заявил, что алкоголь и наркотики не употреблял, однако недавно перенес операцию на сердце. Подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест, а позже осудили на 10 лет.

Владислав Сердюк

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