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10.05.2019, 18:52

ДТП в Харькове. Адвокат Зайцевой просит для нее 5 лет условно

ДТП в Харькове. Адвокат Зайцевой просит для нее 5 лет условно - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Адвокат виновницы смертельного ДТП считает, что решение суда первой инстанции было незаконным и принято с нарушением, поэтому подала в апелляцию

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Адвокат виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой Юлия Плетнева просит апелляционный суд смягчить приговор до пяти лет лишения свободы условно. Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Hromadske.

По мнению Плетневой, решение суда первой инстанции – незаконно, было принято с нарушением материальных и процессуальных норм.

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Матвеева также сообщила, что защита Зайцевой в части гражданского иска потерпевших хочет уменьшить сумму компенсации до 30%, а для другого виновника ДТП Геннадия Дронова назначить 70%. По мнению адвоката Зайцевой, вина Дронова больше, чем ее подзащитной.

Защита Дронова также подала апелляцию и просит суд освободить его от наказания, потому что доказательств вины, по мнению адвокатов, - нет.

Рассмотреть апелляционные жалобы суд пока не может, потому что Зайцева до сих пор не ознакомилась с материалами дела. "Фактически, на мой взгляд, злоупотребляет правами и затягивает судебное рассмотрение", - считает Матвеева.

Адвокат также рассказала, что требования осужденных – неприемлемы для потерпевших и "возмутили всех". "Потерпевшие никогда не верили в искреннее раскаяние Зайцевой, но не ожидали такого откровенного цинизма", - добавила правозащитница.

26 февраля суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

В октябре 2017-го в центре Харькова в результате аварии шесть человек погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показалачто правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.

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Теги: ДТП в Харькове, Елена Зайцева
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