ДТП в Харькове. Автошкола из-за Зайцевой может лишиться лицензии

Елена Зайцева (фото - скриншот с видео)

Завтра, 4 апреля, автошкола в Харькове, где получила водительские права виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, может лишиться лицензии на подготовку водителей. Об этом на брифинге сообщил замначальника Нацполиции в Харьковской области полковник Сергей Чиж, передает Укринформ.

"Уже завтра комиссия Главного сервисного центра МВД рассмотрит вопрос о лишении автошколы, где получала права Елена Зайцева, лицензии, обязательной для учебного заведения", - заявил Чиж.

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По его словам, проверяющие зафиксировали в школе нарушения, в числе которых нарушения по ведению документации.

"В ходе проверки доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. Вместо четырех учебных классов действовал всего один. Здесь же незаконно переоборудован транспорт", - отметил он.

Также сказано, что на время проверки подготовка водителей в данной автошколе была приостановлена.

26 февраля суд в Харькове приговорил виновников смертельного ДТП - Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus, и Геннадия Дронова, который был за рулем Volkswagen, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство. 26 марта она подала апелляцию на приговор.