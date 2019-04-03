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03.04.2019, 18:14

ДТП в Харькове. Автошкола из-за Зайцевой может лишиться лицензии

ДТП в Харькове. Автошкола из-за Зайцевой может лишиться лицензии - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот с видео)

На время проверки подготовка водителей в данной автошколе была приостановлена

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Завтра, 4 апреля, автошкола в Харькове, где получила водительские права виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, может лишиться лицензии на подготовку водителей. Об этом на брифинге сообщил замначальника Нацполиции в Харьковской области полковник Сергей Чиж, передает Укринформ.

"Уже завтра комиссия Главного сервисного центра МВД рассмотрит вопрос о лишении автошколы, где получала права Елена Зайцева, лицензии, обязательной для учебного заведения", - заявил Чиж.

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По его словам, проверяющие зафиксировали в школе нарушения, в числе которых нарушения по ведению документации.

"В ходе проверки доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. Вместо четырех учебных классов действовал всего один. Здесь же незаконно переоборудован транспорт", - отметил он.

Также сказано, что на время проверки подготовка водителей в данной автошколе была приостановлена. 

26 февраля суд в Харькове приговорил виновников смертельного ДТП - Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus, и Геннадия Дронова, который был за рулем Volkswagen, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года. 

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство. 26 марта она подала апелляцию на приговор.

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Теги: дтп, Харьков, Зайцева, лицензия, автошкола
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