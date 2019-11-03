Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ДТП в Киеве. Столкнулись две легковушки, есть жертвы: фото

ДТП в Киеве. Столкнулись две легковушки, есть жертвы: фото - Фото
74458683_2522923877763368_7915847626740727808_n
03.11.2019, 17:56

Погиб один человек, еще пять получили травмы

В Киеве в результате утреннего ДТП в Голосеевском районе погибла женщина, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Авария на улице Академика Зоболотного произошла около 9 часов. По предварительным данным, водитель легковушки ГАЗ-3110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с SsangYong. В результате пассажир первого авто скончалась, еще пять человек пострадали: оба водителя и три пассажира иномарки. Их госпитализировали.

Фото: Facebook Полиция Киева

По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Читайте также: В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото

Напишите нам
ДТП в Киеве авария пострадавшие легковушки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 