ДТП в Киеве. Столкнулись две легковушки, есть жертвы: фото

74458683_2522923877763368_7915847626740727808_n

В Киеве в результате утреннего ДТП в Голосеевском районе погибла женщина, еще пять человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Авария на улице Академика Зоболотного произошла около 9 часов. По предварительным данным, водитель легковушки ГАЗ-3110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с SsangYong. В результате пассажир первого авто скончалась, еще пять человек пострадали: оба водителя и три пассажира иномарки. Их госпитализировали.

Фото: Facebook Полиция Киева

По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть нескольких лиц. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

30 октября в результате дорожной аварии в Кропивницком пострадали полицейские.

Читайте также: В ДТП в Хмельницкой области погибла семья: фото