ДТП в Николаевской области: восемь человек пострадали

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Восемь человек пострадали в результате ДТП на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Половинки Николаевского района. Как сообщает Национальная полиция, авария произошла около 7:40 утра сегодня, 10 января.

Водитель рейсового автобуса "Эталон" сообщением "Херсон-Одесса" не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. В нем находились 27 человек.

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"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 8 пассажиров в возрасте от 28-ми до 87-ми лет. Пока никто из пострадавших в больницу не доставлен", - сообщает Нацполиция.