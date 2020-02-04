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Два циклона. Аваков не исключил запрет движения транспорта

Два циклона. Аваков не исключил запрет движения транспорта - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
04.02.2020, 23:51

Министр поставил задачу - работать на предупреждение возможных последствий непогоды

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, ухудшение погоды связано с двумя циклонами.

"Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будут наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - сказал он во время заседания штаба государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Аваков добавил, что ухудшение погоды - это чрезвычайная ситуация для служб, а не для людей.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель", - сказал он.

  • Ранее сегодня сообщалось, что 5 февраля южный циклон станет причиной метелей и снежных заносов в большинстве областей Украины. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова составит 30-50 см.
  • 3 февраля синоптики предупредили о похолодании в  течение этой недели.
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