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Два украинца погибли в автокатастрофе в Венгрии, семь в больнице

Два украинца погибли в автокатастрофе в Венгрии, семь в больнице - Фото
Фото: скриншот из видео Agria Tv Bt/Youtube
08.02.2020, 19:31

Микроавтобус с украинскими номерами врезался в автомобили, попавшие в аварию

В Венгрии утром 7 февраля в автомобильной аварии погибли двое украинцев, сообщает AgriaTV.

По информации издания, сначала на шоссе М3 столкнулись два автомобиля, никто не пострадал. Позже в них врезался микроавтобус с украинскими номерами, который начал тормозить в последний момент. Позже в пострадавшие машины врезалось еще несколько автомобилей.

Один из граждан Украины погиб на месте происшествия, восемь были доставлены в больницу. Позже стало известно, что один из госпитализированных скончался.

  • В июле 2019 года в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.
  • 15 января двое украинцев погибли в ДТП в Польше.

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