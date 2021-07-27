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Экс-прокурор получил семь лет тюрьмы за присвоение вещдоков

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 18:12
Экс-прокурор получил семь лет тюрьмы за присвоение вещдоков - Фото
Иллюстративное фото: СБУ

Бывшего прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона признали виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Офис генпрокуратуры.

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Дарницкий районный суд Киева приговорил экс-прокурора к семи годам заключения с конфискацией имущества, а также на три года лишил права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

В 2015 году обвиняемый вел процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по подозрению командира одной из воинских частей.

В суде прокуроры доказали, что с апреля по октябрь 2015-го он завладел вещественными доказательствами – деньгами в сумме $38 800 и 60 500 грн, изъятыми при обыске, и распорядился ими по своему усмотрению.

  • 21 июля следователи ГБР заявили о разоблачении прокурора Львовской областной прокуратуры на получении взятки от полицейского.

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Наталия Медведева
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