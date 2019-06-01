Экс-прокурор с 2014 года работал на боевиков Донбасса - ГПУ

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Бывшего сотрудника ГПУ заочно приговорили к лишению свободы сроком на девять лет с конфискацией имущества за сотрудничество с боевиками Донбасса. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

Экс-прокурор признан виновным по ч.1 ст. 258-3 УК (создание или участие в террористической группе или террористической организации).

Специальное судебное производство установлено, что в августе 2014 года экс-прокурор начал сотрудничать с террористической организацией, именующей себя ДНР, заняв должность начальника следственного управления так называемой генпрокуратуры террористов.

"Продолжая находиться на указанной должности и по сегодняшний день, перебежчик отдает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, которые нарушают конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - написал Лысенко.

Ранее группа Информационное сопротивление сообщала, что Россия имеет четкий план действий в отношении оккупированных частей Донбасса, и одна из главных целей - "возвращение" ОРДЛО под условный контроль Украины на правах автономии с широкими правами, которая де-факто как политически, так и экономически, остается под контролем Кремля и его спецслужб.