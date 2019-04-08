Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 18:48

Экс-торнадовец, убивший двоих патрульных, получил пожизненное

Экс-торнадовец, убивший двоих патрульных, получил пожизненное - Фото
Фото: depositphotos.com

Обвиняемому Александру Пугачеву вынесли приговор

Реклама
Реклама

Суд вынес приговор бывшему бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде. Днепр, передает Укринформ.

Обвиняемый отказался со следствием сотрудничать, не воспользовался правом на последнее слово, в содеянном не раскаялся и свою вину не признал.

Реклама

Приговор зачитывали в течение четырех часов.

Читайте также: Убийство Сармата: задержан возможный организатор - экс-торнадовец

25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских. Преступник скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позже в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев. К моменту когда его остановили патрульные, Пугачев уже два года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: приговор, убийство, торнадо, днепр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 