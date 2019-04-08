Экс-торнадовец, убивший двоих патрульных, получил пожизненное

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Суд вынес приговор бывшему бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре, - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом стало известно во время судебного заседания в Кировском районном суде. Днепр, передает Укринформ.



Обвиняемый отказался со следствием сотрудничать, не воспользовался правом на последнее слово, в содеянном не раскаялся и свою вину не признал.

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Приговор зачитывали в течение четырех часов.

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25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских. Преступник скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позже в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев. К моменту когда его остановили патрульные, Пугачев уже два года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.