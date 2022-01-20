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Экс-зампрокурора Кировоградской области дали шесть лет тюрьмы: поймали на взятке в $1000

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 17:24
Экс-зампрокурора Кировоградской области дали шесть лет тюрьмы: поймали на взятке в $1000 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 января, Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего заместителя прокурора Кировоградской области к шести годам лишения свободы за предложение $1000 взятки. Об этом сообщается в Facebook САП.

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Уточняется, что обвиняемый "признан виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение".

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что зампрокурора "по просьбе неустановленных следствием лиц" дал взятку военному прокурору Кировоградского гарнизона. За вознаграждение он хотел получить апелляционную жалобу на решение суда о признании недействительным договора аренды земли.

Поймали мужчину на "горячем" – в момент передачи $1000 военному прокурору.

Суд признал убедительными доказательства правонарушения, собранные досудебным следствием. Обвиняемому присудили шесть лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Также его лишили чина старший советник юстиции и права занимать определенные должности сроком на три года.

В САП уточнили, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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