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13.02.2019, 08:02

Ельченко сказал, сколько российских военных находятся в Донбассе

Ельченко сказал, сколько российских военных находятся в Донбассе - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам постпреда Украины в ООН , возле неподконтрольного участка украинской границы Россия сосредоточила более 87 тысяч военных

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Во временно оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ. Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку две тысячи 100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.

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По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования в Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.

Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

Дипломат добавил,  что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Ельченко заявлял, что если Россия действительно хочет деэскалации в Донбассе, то ей нужно перестать говорить и начать действовать.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

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Теги: война, Донбасс, российские военные, владимир ельченко
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