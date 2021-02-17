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Еще один случай отравления "Дротаверином": в Умани в больницу попала восьмиклассница

17.02.2021, 21:15
Еще один случай отравления
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Умани Черкасской области две несовершеннолетние приняли по 10 таблеток "Дротаверина". Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко.

По ее словам, девушки "решили проэкспериментировать действие лекарств на себе... после просмотра сюжета о случае с девушками в Боярке".

"Объясняют поступок тем, что хотели привлечь внимание родителей. Семьи девушек находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства", – написала Усенко.

Пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок сообщила Суспільному что с подозрением на отравление "Дротаверином" госпитализирована 14-летняя ученица восьмого класса.

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По ее словам, вызов поступил 17 февраля около 14:00. Скорая доставила 14-летнюю школьницу в Уманскую больницу.

Местному изданию Про все Назарок сказала, что с подозрением на отравление "Дротаверином" госпитализированы две школьницы.

Пресс-секретарь областной полиции Зоя Вовк сообщила Суспільному, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.

По информации местного издания, девушки выпили по 10 таблеток. Сейчас они – под наблюдением медиков, участие "в опасном эксперименте" отрицают.

  • 16 февраля в Боярке Киевской области отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Обе приняли по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из них умерла, другая — в больнице. В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
  • Полиция открыла уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетних .
Вадим Ребрина
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