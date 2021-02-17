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По факту отравления школьниц в Боярке открыли дело о доведении до самоубийства

17.02.2021, 18:09
По факту отравления школьниц в Боярке открыли дело о доведении до самоубийства - Фото
Школа (Фото: LIGA.net)
дополнено

Полиция открыла уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетних по факту отравления учениц лицея в Боярке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным следствия, две ученицы седьмого класса одной из гимназий Боярки увидели в одной из соцсетей "видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата" и решили попробовать. На перемене девушки приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Их в бессознательном состоянии обнаружили ученики старших классов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, состояние ее 12-летней подруги, по словам медиков, средней тяжести, рассказали в прокуратуре.

Предварительно, причиной смерти является отравление большим количеством препарата "Дротаверин", что привело к остановке сердца вследствие резкого падения артериального давления.

ДОПОЛНЕНО В 18:45. Начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко сообщила, что около месяца назад школьница, которая выжила, увидела в TikTok "видео, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Но-шпы" и увидишь, что будет".

По словам Усенко, следствие отрабатывает версии "негативного влияния интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям". "Но, забегая вперед, девушки не склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели", – сказала она.

Вчера в Боярке отравились две ученицы 7 класса лицея "Гармония". Одна из них умерла, другая — в больнице. В пресс-службе полиции Киевской области корреспонденту LIGA.net сказали, что девушки "насмотрелись видео в TikTok вроде "выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Вадим Ребрина
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самоубийство TikTok боярка дротаверин
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