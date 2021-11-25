Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, который продавали фальшивые удостоверения миссии ОБСЕ. Они зарегистрировали общественные организации и создали сайт с похожим названием, чтобы маскировать преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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За 1500 евро злоумышленники делали людей членами организаций, выдавая им удостоверения "дипломатической миссии ОБСЕ". По этим документам якобы можно было пересекать границу по зеленому коридору без карантинных ограничений. В перспективе владелец якобы мог получить дипломатический паспорт, соцпомощь, бесплатное лечение заграницей и другие привилегии.

Документы были поддельными, их владельцы не могли претендовать на дипломатические льготы.

Силовики провели обыски и нашли десятки удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также фальшивые документы сотрудников полиции и чиновников.

Одному человеку сообщили о подозрении в мошенничестве, обвиняют по статье о подлоге документов. Мошеннице грозит до двух лет лишения свободы.

В марте 2021 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая похищала деньги граждан посредством несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора.

В августе этого же года в Харьковской области заключенные СИЗО с помощью поддельной страницы доставки торговой онлайн-площадки получали реквизиты банковских карточек и воровали с них деньги.

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн.

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Яна Катасонова

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