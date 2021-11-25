UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 18:20
Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников - Фото
Конфискованные поддельные удостоверения и печать (Фото: пресс-служба СБУ)

В Киеве правоохранители разоблачили мошенников, который продавали фальшивые удостоверения миссии ОБСЕ. Они зарегистрировали общественные организации и создали  сайт с похожим названием, чтобы маскировать преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За 1500 евро злоумышленники делали людей членами организаций, выдавая им удостоверения "дипломатической миссии ОБСЕ". По этим документам якобы можно было пересекать границу по зеленому коридору без карантинных ограничений. В перспективе владелец якобы мог получить дипломатический паспорт, соцпомощь, бесплатное лечение заграницей и другие привилегии.

Документы были поддельными, их владельцы не могли претендовать на дипломатические льготы.

Силовики провели обыски и нашли десятки удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также фальшивые документы сотрудников полиции и чиновников.

Одному человеку сообщили о подозрении в мошенничестве, обвиняют по статье о подлоге документов. Мошеннице грозит до двух лет лишения свободы.

Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников

Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников

Фейковые удостоверения миссии ОБСЕ за 1500 евро. В Киеве разоблачили мошенников
  • В марте 2021 года СБУ разоблачила организованную группировку, которая похищала деньги граждан посредством несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора.
  • В августе этого же года в Харьковской области заключенные СИЗО с помощью поддельной страницы доставки торговой онлайн-площадки получали реквизиты банковских карточек и воровали с них деньги.
  • Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн.

Читайте также: Мошенники отправляют вирус под видом сообщения о посылке от Новой почты

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обсе мошенники удостоверения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 