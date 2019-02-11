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11.02.2019, 10:10

ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве

ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ГБР отметили, что в рамках уголовного производства допросили свидетелей, девять потерпевших лиц и восемь полицейских

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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства инцидента, который произошел 9 февраля возле здания Подольского управления Нацполиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований с целью объективного установления всех обстоятельств уголовного производства обращается к очевидцам с просьбой присылать в адрес ГБР фото и видео материалы с места событий", - отметили в пресс-службе.

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В рамках уголовного производства допросили свидетелей, девять потерпевших лиц и восемь полицейских.

Из Подольского управления Нацполиции изъяли видео с камер наблюдения.

9 февраля, полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". 

10 февраля начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что действиям спецназовцев и полицейских дадут оценку следователи ГБР и внутреннее расследование. В частности, сотрудник, который кричал "ложись, бандера", и лично он, как глава столичной полиции, возможно, будут наказаны.

Читайте также: Луценко о задержаниях в Киеве: Знаем, кто кричал о Бандере

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Теги: С14, гбр, столкновения в киеве
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