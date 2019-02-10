Луценко о задержаниях в Киеве: Знаем, кто кричал о Бандере

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что установлена личность полицейского, который вчера во время столкновения между правоохранителями и членами С14, крикнул одному из них: "Ложись, Бандера!". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Луценко напомнил, что вчера сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками столичной полиции.

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"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - отметил Луценко.

По его словам, "принципиально будет дана оценка попытке захвата помещения РО Нацполиции".

9 февраля, полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

10 февраля начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что действиям спецназовцев и полицейских дадут оценку следователи ГБР и внутреннее расследование. В частности, сотрудник, который кричал "ложись, бандера", и лично он, как глава столичной полиции, возможно, будут наказаны.