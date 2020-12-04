ГБР подозревает действующего сотрудника СБУ в создании организованной преступной группы

Следователи Госбюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов управления СБУ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, действующий сотрудник Службы безопасности организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия.

В ГБР установили, что в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка" (тайник с наркотиками), шестеро членов группы устроили засаду.

У человека, который забрал вещество, подозреваемые потребовали 100 000 грн, угрожая физической расправой и уголовной ответственностью. У потерпевшего не было денег, поэтому его отвезли к нотариусу и составили фиктивный договор займа на 100 000 грн.

У жертвы следующей засады, по информации ГБР, подозреваемые требовали $3000 и получили 57 000 грн.

Санкция статьи о вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.189 УК), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

30 октября ГБР сообщило о задержании на взятке в $100 000 высокопоставленного чиновника ГФС.

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Наталия Медведева

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