UA

ГБР подозревает действующего сотрудника СБУ в создании организованной преступной группы

04.12.2020, 17:59
ГБР подозревает действующего сотрудника СБУ в создании организованной преступной группы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГБР

Следователи Госбюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов управления СБУ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, действующий сотрудник Службы безопасности организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия.

В ГБР установили, что в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая "закладка" (тайник с наркотиками), шестеро членов группы устроили засаду. 

У человека, который забрал вещество, подозреваемые потребовали 100 000 грн, угрожая физической расправой и уголовной ответственностью. У потерпевшего не было денег, поэтому его отвезли к нотариусу и составили фиктивный договор займа на 100 000 грн.

У жертвы следующей засады, по информации ГБР, подозреваемые требовали $3000 и получили 57 000 грн.

Санкция статьи о вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.189 УК), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

  • 30 октября ГБР сообщило о задержании на взятке в $100 000 высокопоставленного чиновника ГФС.

Читайте также: Во Львове сотрудник СБУ оказал сопротивление при задержании полицией: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
гбр вымогательство Харьков полтава сбу

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 