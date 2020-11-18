Во Львове сотрудник СБУ оказал сопротивление при задержании полицией: видео

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Его уволили из СБУ и предъявили подозрение

Во Львове сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из отделов СБУ в Закарпатской области, который, по данным следствия, оказал сопротивление во время задержания и нанес телесные повреждения сотруднице полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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На момент задержания подозреваемый был действующим начальником отдела СБУ.

По материалам следствия, 3 сентября сотрудники полиции подошли к водителю автомобиля Skoda, который нарушил правила дорожного движения, и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Водитель, по данным полиции, пытался покинуть место совершения правонарушения, из-за чего полицейские применили физическую силу для его задержания. Во время задержания 50-летний сотрудник СБУ оказал активное противодействие. У 26-летней сотрудницы полиции диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

Бывшему спецслужбисту предъявлено подозрение в сопротивлении сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК).

1 октября подозреваемый был уволен с занимаемой должности в СБУ.

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Теги: сбу, гбр
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