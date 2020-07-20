ГБР: Полицейский тяжело ранил подростка, а его коллеги скрывали это почти год

В Кривом Роге ГБР подозревает полицейского в умышленном причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против оперуполномоченного одного из отделений Нацполиции в Кривом Роге, который якобы безосновательно совершил несколько выстрелов в несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ГБР, инцидент произошел в августе 2018 года. На одной из улиц города двое полицейских необоснованно обвинили двух подростков в хранении и приобретении наркотиков. Из-за этого подростки начали убегать от полицейских. Один из них упал во время побега на землю, а полицейский, который его догнал, по данным ГБР, дважды в него выстрелил из "неустановленного пистолета".

17-летний потерпевший получил огнестрельное пулевое ранение правой половины грудной клетки. Пуля до сих пор находится в легких подростка, поскольку врачи не рискуют ее доставать. Ранение классифицировали в качестве тяжких телесных повреждений. Полицейского обвинили в превышении власти и умышленном нанесении тяжких телесных. Ему грозит от семи до 10 лет тюрьмы.

Также в ГБР говорят, что полицейские Кривого Рога скрывали данные ведомости почти год. Досудебное расследование было начато лишь в августе 2019 года. До апреля 2019 года, указанное дело расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, а расследование в нем фактически не проводилось. В апреле 2020 года материалы дела были переданы в ГБР.

11 декабря 2019 года замначальника киевского управления Нацполиции по борьбе с торговлей людьми и начальника отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали задержали сотрудники СБУ по подозрению в "крышевании" борделей.

Владислав Сердюк

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